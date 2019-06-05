Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников

Зеленский назвал противодействие «российской агрессии» одной из своих приоритетных задач на посту президента, передает ТАСС.

«Инициированные мной досрочные выборы в Верховную раду призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, поэтому отдельным важным направлением нашей работы будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов. Среди своих ключевых приоритетных задач я также вижу противодействие российской агрессии», — сказал президент Украины.

В ходе встречи с Могерини и Туском Зеленский назвал вступление Украины в Евросоюз «смертью российского имперского проекта».