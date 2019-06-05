Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников 

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз ввести адресные санкции в отношении российских чиновников, занимающихся выдачей паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом, как сообщается в твиттере администрации Зеленского, он заявил на встрече с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.
Зеленский назвал противодействие «российской агрессии» одной из своих приоритетных задач на посту президента, передает ТАСС.
«Инициированные мной досрочные выборы в Верховную раду призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, поэтому отдельным важным направлением нашей работы будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов. Среди своих ключевых приоритетных задач я также вижу противодействие российской агрессии», — сказал президент Украины.
В ходе встречи с Могерини и Туском Зеленский назвал вступление Украины в Евросоюз «смертью российского имперского проекта».
«Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — добавил он.