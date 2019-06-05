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Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников 

Рамблер 26 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз ввести адресные санкции в отношении российских чиновников, занимающихся выдачей паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом, как сообщается в твиттере администрации Зеленского, он заявил на встрече с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.
Зеленский обратился к руководству России
Зеленский назвал противодействие «российской агрессии» одной из своих приоритетных задач на посту президента, передает ТАСС.
«Инициированные мной досрочные выборы в Верховную раду призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, поэтому отдельным важным направлением нашей работы будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов. Среди своих ключевых приоритетных задач я также вижу противодействие российской агрессии», — сказал президент Украины.
В ходе встречи с Могерини и Туском Зеленский назвал вступление Украины в Евросоюз «смертью российского имперского проекта».
«Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — добавил он.
Комментарии209
В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Федерика Могерини , ЕС , Европейский совет , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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