Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников

Зеленский попросил ЕС наказать российских чиновников за паспорта для Донбасса

В сообщении отмечается, что глава государства заявил об этом на встрече с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Политики обсудили стратегию мирного урегулирования конфликта в Донбассе и план реформ на Украине.

Ранее Зеленский косвенно обвинил Москву в очередном обострении ситуации на юго-востоке Украины. Он обратился к властям России и заявил, что «не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», а возобновление огня не способствует успеху Минских переговоров, которые возобновились 5 июня.

4 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает изымать имущество у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые добровольно получили российский паспорт. Ранее министерство по делам ветеранов также предлагало лишить их пенсий и других социальный выплат.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН . Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.

Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, который начался в 2014 году после государственного переворота. В феврале 2018 года Украина приняла закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а руководство ДНР и ЛНР — марионеточными оккупационными властями. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения как бездоказательные.