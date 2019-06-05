Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников

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Зеленский попросил ЕС наказать российских чиновников за паспорта для Донбасса 

Lenta.ru 42 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз ввести адресные санкции против российских чиновников, занимавшихся выдачей паспортов в Донбассе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте администрации украинского лидера.
Зеленский обратился к руководству России
В сообщении отмечается, что глава государства заявил об этом на встрече с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Политики обсудили стратегию мирного урегулирования конфликта в Донбассе и план реформ на Украине.
Ранее Зеленский косвенно обвинил Москву в очередном обострении ситуации на юго-востоке Украины. Он обратился к властям России и заявил, что «не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», а возобновление огня не способствует успеху Минских переговоров, которые возобновились 5 июня.
4 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает изымать имущество у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые добровольно получили российский паспорт. Ранее министерство по делам ветеранов также предлагало лишить их пенсий и других социальный выплат.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.
Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, который начался в 2014 году после государственного переворота. В феврале 2018 года Украина приняла закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а руководство ДНР и ЛНР — марионеточными оккупационными властями. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения как бездоказательные.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Федерика Могерини , Владимир Путин , МИД , ЕС , Совбез ООН , Европейский совет , Верховная Рада
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