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«Переводчик не застрелился»: Зеленский возмутил украинцев выступлением в НАТО 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Пользователи Facebook обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его выступление на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Украинцы сравнили ораторские способности нового главы государства с талантом Виталия Кличко и понадеялись, что «переводчик не застрелился».
Наиболее бурная дискуссия развернулась под постом в сообществе «Баба i кit», где выступление президента получило подпись «Зеленский бекает и мекает в Брюсселе».
Президент Украины отметил, что необходимо возобновить переговоры с Россией по поводу решения ситуация на Донбассе, при этом отметив важность выполнения гуманитарной миссии.
«Мы хотим построить в ближайшее время мост, который будет находиться в Станице Луганской. Чтобы внедрить туда возможность помогать людям. Туда может доехать "скорая"», — подчеркнул Зеленский.
Большинство подписчиков сообщества резко отреагировали на неуверенную манеру речи главы государства.
«Какими надо быть дебилами, чтобы поменять это чудо на умного человека, патриота, дипломата? Мне никогда не будет стыдно, что я 25%», — недоумевает пользователь под ником Marina Kryva.
«Смеялся над Кличко, но Виталий по сравнению с ним оратор», — отметил Michal Savaryn.
«Представляю того беднягу-переводчика … надеюсь он не застрелился», — съязвила Tatyana Khomutinina.
Ранее Зеленский заявил, что во время деловой поездки в Брюссель намерен обсудить варианты возвращения Крыма с чиновниками Евросоюза и представителями Североатлантического альянса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявляла пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
«Не думайте, что Зеленский забыл про Крым. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — отметила чиновница.
Комментарии
В мире , Виталий Кличко , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Брюссель
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