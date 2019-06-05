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Пашинян в рамках Петербургского форума проведет встречу с Путиным 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 6 по 7 июня с рабочим визитом будет находится в Санкт-Петербурге, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как в среду сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, запланирована встреча Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным.
"Премьер Пашинян примет участие в ПМЭФ, где и выступит с речью. В рамках форума запланирована встреча Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Намечаются также встречи премьера Армении с лидерами стран, главами правительств и международных организаций", — сообщили в пресс-службе правительства республики.
Премьер-министр также проведет встречу с представителями армянской общины Санкт-Петербурга и даст пресс-конференцию.
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В мире , Кавказ , ПМЭФ-2019 , Никол Пашинян , Владимир Путин , Армения , Санкт-Петербург
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