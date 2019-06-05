В Кировском районе Донецка предотвращён теракт, который планировался во время праздничной молитвы мусульман. Об этом заявили в управлении Народной милиции самопровозглашённой ДНР.
Как отмечается, 5 июня украинские силовики «предприняли попытку второй атаки в отношении мусульман Донбасса», передаёт РИА Новости.
«Был запущен ударный беспилотник, оснащённый взрывным устройством, для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне Текстильщик», — говорится в сообщении.
Указывается, что силами ПВО «беспилотник противника был сбит, теракт удалось предотвратить».
4 июня в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела.