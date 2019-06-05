Союз ударников: Кличко позвал Саакашвили в партию

Партия «Удар», лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко, пойдет на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом политик написал в фейсбуке, позвав экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «возглавить» партию и вступить с ним в союз.

«Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого созданы препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить политическое плечо. Уверен, такой наш союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране, и вместе у нас есть план изменений и людей, которые способны его реализовать», — подчеркнул мэр Киева.

Кличко также отметил, что останется «лидером» партии «Удар», а Саакашвили «может ее возглавить». Он добавил, что продолжит служить мэром Киева и выполнять свои многочисленные обязательства перед киевлянами.

«Те изменения, которые произошли в столице, мы сделаем и в каждом городе, поселке и селе», — подчеркнул Кличко.

По мнению политика, у Украины возник шанс на реформы после победы на президентских выборах Владимира Зеленского . Кроме того, оптимизма добавляют и досрочные выборы в Раду.

«Демократические силы, которые руководствуются не собственными амбициями, а имеют опыт практической работы, должны объединять свои усилия ради быстрых и эффективных изменений в стране», — подчеркнул Кличко.

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. Саакашвили прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Варшавы. По сообщениям местных СМИ, Саакашвили встречали сотни сторонников с флагами Украины.

Политик также похвалил нового президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили, как и обещал. «Пацан сказал — пацан сделал. Точка!» — заявил экс-глава Одесской области. Саакашвили подчеркнул, что в этом заключается отличие Зеленского от его предшественника — Петра Порошенко

В тот же день партия Саакашвили «Движение новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе . Он сообщил, что участие в выборах — это «не то, что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов».

Как сообщает НСН, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров полагает, что выдвижение Саакашвили в Раду возможно только в составе партии «Движение новых сил».

«Да, действительно, эта партия зарегистрирована и имеет право принимать участие в выборах. Вопрос заключается в том, что сам Саакашвили баллотироваться не может в Верховную раду, потому что ему только вернули гражданство, а он должен последние пять лет проживать на Украине. Законодательно он не может баллотироваться. Вопрос в том, кто поведет эту партию и откуда эти люди возьмут финансирование? Там же есть залог четыре миллиона [гривен]. А структуры этой партии на местах нет и членов этой партии тоже нет. Это такая виртуальная партия…», — заявил бывший украинский парламентарий.

Сам Михаил Саакашвили, впрочем, отказался участвовать в июльских парламентских выборах, передает ФАН. Экс-глава Одесской обладминистраци добавил, что «будет помогать развиваться Украине», но уже в другом статусе. Других подробностей он приводить не стал.

В 2017 году бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Незадолго до этого — в феврале того же года — Саакашвили зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались масштабными беспорядками. Саакашвили призывал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

В конце зимы 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины в киевском ресторане «Сулугуни» и выслан в Польшу.