Союз ударников: Кличко позвал Саакашвили в партию 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия «Удар» пойдет на досрочные выборы в Верховную раду. Он также предложил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили возглавить «Удар». Сам бывший боксер при этом планирует остаться лидером политсилы. По мнению Кличко, такой политический союз позволит «удвоить усилия ради преобразований» на Украине. Сам Саакашвили ранее заявлял, что не хочет баллотироваться.
Партия «Удар», лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко, пойдет на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом политик написал в фейсбуке, позвав экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «возглавить» партию и вступить с ним в союз.
«Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого созданы препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить политическое плечо. Уверен, такой наш союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране, и вместе у нас есть план изменений и людей, которые способны его реализовать», — подчеркнул мэр Киева.
Кличко также отметил, что останется «лидером» партии «Удар», а Саакашвили «может ее возглавить». Он добавил, что продолжит служить мэром Киева и выполнять свои многочисленные обязательства перед киевлянами.
«Те изменения, которые произошли в столице, мы сделаем и в каждом городе, поселке и селе», — подчеркнул Кличко.
По мнению политика, у Украины возник шанс на реформы после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Кроме того, оптимизма добавляют и досрочные выборы в Раду.
«Демократические силы, которые руководствуются не собственными амбициями, а имеют опыт практической работы, должны объединять свои усилия ради быстрых и эффективных изменений в стране», — подчеркнул Кличко.
Наконец, Кличко поддержал президента Украины Владимира Зеленского по пути к скорейшему вступлению в Евросоюз и НАТО.
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. Саакашвили прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Варшавы. По сообщениям местных СМИ, Саакашвили встречали сотни сторонников с флагами Украины.
Политик также похвалил нового президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили, как и обещал. «Пацан сказал — пацан сделал. Точка!» — заявил экс-глава Одесской области. Саакашвили подчеркнул, что в этом заключается отличие Зеленского от его предшественника — Петра Порошенко.
В тот же день партия Саакашвили «Движение новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе. Он сообщил, что участие в выборах — это «не то, что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов».
Как сообщает НСН, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров полагает, что выдвижение Саакашвили в Раду возможно только в составе партии «Движение новых сил».
«Да, действительно, эта партия зарегистрирована и имеет право принимать участие в выборах. Вопрос заключается в том, что сам Саакашвили баллотироваться не может в Верховную раду, потому что ему только вернули гражданство, а он должен последние пять лет проживать на Украине. Законодательно он не может баллотироваться. Вопрос в том, кто поведет эту партию и откуда эти люди возьмут финансирование? Там же есть залог четыре миллиона [гривен]. А структуры этой партии на местах нет и членов этой партии тоже нет. Это такая виртуальная партия…», — заявил бывший украинский парламентарий.
Сам Михаил Саакашвили, впрочем, отказался участвовать в июльских парламентских выборах, передает ФАН. Экс-глава Одесской обладминистраци добавил, что «будет помогать развиваться Украине», но уже в другом статусе. Других подробностей он приводить не стал.
В 2017 году бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Незадолго до этого — в феврале того же года — Саакашвили зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.
Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались масштабными беспорядками. Саакашвили призывал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.
В конце зимы 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины в киевском ресторане «Сулугуни» и выслан в Польшу.