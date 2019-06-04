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Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии УДАР 

ТАСС + ещё 3 48 минут назад
Фото: ТАСС
Лидер "Украинского демократического альянса за реформы" (УДАР), мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили идти на досрочные выборы в Верховную раду во главе его партии.
"Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить политическое плечо", — сказал он в видеообращении, которое разместил на странице в Facebook.
Кличко выразил уверенность что, такой "союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране". "УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии", — сказал политик.
Он также добавил, что остается мэром Киева, потому что у него "осталось много обязательств перед горожанами".
Михаил Саакашвили прибыл на Украину 29 мая. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко в 2017 году. Саакашвили 4 июня сообщил, что его партии "Движение новых сил" отказали в регистрации и попросил "дружеские силы о поддержке".
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Комментарии1
В мире , Украина , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Верховная Рада , Киев
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