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Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта по внешним долгам. Слова Зеленского передает его администрация в Twitter.
По словам главы государства, сообщения о вероятном дефолте являются "слухами", которые не совпадают с его официальной позицией.
"Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", — сказал президент.
Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что новому главе государства необходимо отказаться от программы помощи Международного валютного фонда или объявить дефолт по внешнему долгу.
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В мире , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Financial Times
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