Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта по внешним долгам. Слова Зеленского передает его администрация в Twitter.

По словам главы государства, сообщения о вероятном дефолте являются "слухами", которые не совпадают с его официальной позицией.

"Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", — сказал президент.