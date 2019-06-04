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Зеленский раскритиковал проект «Северный поток-2» 

ТК «Звезда» + ещё 10 52 минуты назад
Фото: Gazprom, globallookpress
Владимир Зеленский напомнил о стратегической роли украинской газотранспортной системы в вопросе энергетической безопасности ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский ищет союзников для противодействия реализации проекта строительства магистрального трубопровода «Северный поток-2».
Выступая на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Брюсселе, украинский лидер заявил, что Киев и Варшава должны объединиться в этой борьбе.
«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2"», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова Зеленского.
В ответном слове президент Польши пригласил Зеленского посетить Польшу в годовщину начала Второй мировой войны и принять участие в траурных мероприятиях по этому поводу.
Впрочем, говорил новый украинский лидер не только о противостоянии с Москвой, но и желании наладить с ней диалог.
На встрече с главой NATO Йенсом Столтенбергом он заверил его в готовности Киева выполнять требования Минских договоренностей.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.
Ожидается, что строительство закончится в конце 2019 года.
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В мире , Украина , Анджей Дуда , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Интерфакс , Брюссель , Польша
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