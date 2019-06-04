Зеленский раскритиковал проект «Северный поток-2»

Владимир Зеленский напомнил о стратегической роли украинской газотранспортной системы в вопросе энергетической безопасности ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский ищет союзников для противодействия реализации проекта строительства магистрального трубопровода «Северный поток-2».

«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2"», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова Зеленского.

В ответном слове президент Польши пригласил Зеленского посетить Польшу в годовщину начала Второй мировой войны и принять участие в траурных мероприятиях по этому поводу.

Впрочем, говорил новый украинский лидер не только о противостоянии с Москвой, но и желании наладить с ней диалог.

На встрече с главой NATO Йенсом Столтенбергом он заверил его в готовности Киева выполнять требования Минских договоренностей.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Ожидается, что строительство закончится в конце 2019 года.