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В Харькове потребовали наказать застреливших ребёнка полицейских 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Харькове перед зданием Главного управления Национальной полиции прошёл пикет, участники которого потребовали наказать полицейских, застреливших пятилетнего ребёнка в Киевской области.
Как информирует Интерфакс-Украина, в пикете участвуют около 100 человек.
Некоторые участники акции принесли детские игрушки. Возле здания полиции активисты положили цветы и поставили свечи.
Также участники пикета прикрепили возле здания полиции бумажные листы с надписью «Безнаказанность убивает».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков встретился с семьёй погибшего мальчика.
31 мая в городе Переяславе-Хмельницком два пьяных сотрудники полиции устроили стрельбу по банкам и попали в пятилетнего мальчика, находившегося на детской площадке.
RT на русском: последние новости
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В мире , Украина , Арсен Аваков , МВД , Интерфакс
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