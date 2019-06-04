Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу» 

ПАСЕ решила вернуть Россию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Песков обратился к Киеву с советом
Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россиянам готовят дополнительные алименты
Россиян в будущем возможно обяжут выплачивать новый вид алиментов на детей, не проживающих с родителями, сообщает «Парламентская газета».
США оказались беспомощны перед Россией
Системы противоракетной обороны США не успевают за развитием вооружения России и уже сейчас не способны противостоять ее современным ракетам, пишет американский военный журнал Military Watch.
Команда Зеленского готовит план "возвращения Крыма"
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель планирует обсудить варианты возвращения Крыма с чиновниками Евросоюза и представителями Североатлантического альянса (НАТО).
Гибель MH17: Помпео обратился к России с призывом
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия должна сделать больше для расследования катастрофы лайнера Malaysia Airlines в небе над Донбассом.
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования
Сотрудники ФСБ несколько месяцев назад запросили у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска».
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ
В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Аршавину запретили выезд из России
Суд запретил бывшему футболисту Андрею Аршавину покидать пределы России из-за долга по алиментам.