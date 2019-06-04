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Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу» 

Рамблер 52 минуты назад

ПАСЕ решила вернуть Россию

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.

Песков обратился к Киеву с советом

Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россиянам готовят дополнительные алименты

Россиян в будущем возможно обяжут выплачивать новый вид алиментов на детей, не проживающих с родителями, сообщает «Парламентская газета».

США оказались беспомощны перед Россией

Системы противоракетной обороны США не успевают за развитием вооружения России и уже сейчас не способны противостоять ее современным ракетам, пишет американский военный журнал Military Watch.

Команда Зеленского готовит план "возвращения Крыма"

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель планирует обсудить варианты возвращения Крыма с чиновниками Евросоюза и представителями Североатлантического альянса (НАТО).

Гибель MH17: Помпео обратился к России с призывом

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия должна сделать больше для расследования катастрофы лайнера Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования

Сотрудники ФСБ несколько месяцев назад запросили у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска».

ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Аршавину запретили выезд из России

Суд запретил бывшему футболисту Андрею Аршавину покидать пределы России из-за долга по алиментам.
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В мире , Видео , Майкл Помпео , Дмитрий Песков , Андрей Аршавин , Владимир Зеленский , ФСБ , ЕС , Совет Европы , Яндекс , МВД , НАТО , РИА Новости , Парламентская газета , Киев
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