Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма.
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", — заявил генсек НАТО журналистам.
Он также заявил, что НАТО "приветствует решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли", которых в прошлом году задержали в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.
"Союзники будут и впредь разъяснять России, что она должна выполнять международные обязательства и свои международные обязательства", — сказал он.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.