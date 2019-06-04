Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО подтвердила Зеленскому, что не признает Крым российским 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма.
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", — заявил генсек НАТО журналистам.
Он также заявил, что НАТО "приветствует решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли", которых в прошлом году задержали в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.
"Союзники будут и впредь разъяснять России, что она должна выполнять международные обязательства и свои международные обязательства", — сказал он.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Комментарии5
В мире , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Владимир Путин , СБУ , НАТО , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»36
США признали преимущество России в космосе3
Настоящая трагедия: Армения об убийстве спецназовца45
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение602
Из-за паспортов: у жителей ДНР хотят отобрать квартиры64
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение