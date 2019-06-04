НАТО подтвердила Зеленскому, что не признает Крым российским

"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", — заявил генсек НАТО журналистам.

Он также заявил, что НАТО "приветствует решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли", которых в прошлом году задержали в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.

"Союзники будут и впредь разъяснять России, что она должна выполнять международные обязательства и свои международные обязательства", — сказал он.