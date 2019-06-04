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Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна по-прежнему держит курс в Евросоюз и НАТО. Это является приоритетом, сообщил он по итогам встречи с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Разговор проходил в Брюселе.
Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, что утверждено в Конституции Украины, остается неизменным, — цитирует Зеленского РИА Новости.
Соответствующие поправки в Конституцию были внесены в феврале 2019 года по инициативе экс-главы государства Петра Порошенко. При этом ранее, как писал News.ru, еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе преждевременно. Он призвал власти Украины заниматься более актуальными вопросами, которые можно решить в ближайшее время.
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В мире , Украина , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Йоханнес Хан , ЕС , НАТО , РИА Новости
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