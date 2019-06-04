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Зеленский пригласил НАТО провести заседание на Украине 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: president.gov.ua/facebook.com
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна с нетерпением ждёт проведения выездного заседания НАТО. Соответствующее заявление политик сделал в ходе встречи с генеральным секретарём Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
НАТО проводит выездные заседания в столицах стран-партнёров. Подобные мероприятия осуществляются на посольском уровне. Они носят символический характер и направлены на выражение поддержки и стремления продолжать развитие сотрудничества, передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что страна по-прежнему держит курс в Евросоюз и НАТО. Это является приоритетом, сообщил он.
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В мире , Украина , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС
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