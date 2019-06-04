Зеленский пригласил НАТО провести заседание на Украине

НАТО проводит выездные заседания в столицах стран-партнёров. Подобные мероприятия осуществляются на посольском уровне. Они носят символический характер и направлены на выражение поддержки и стремления продолжать развитие сотрудничества, передаёт ТАСС.