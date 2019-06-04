Столтенберг рассказал, когда Украину пустят в НАТО

«НАТО остается приверженной политике открытых дверей, что было подтверждено лидерами. Мы также привержены важному и фундаментальному принципу, что у каждой страны есть суверенное право определять свой путь. Это также касается и Украины», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек подчеркнул, что решение о вступлении в военный альянс может принять только государство, которое стремится к членству в НАТО, и «никакие другие страны не имеют права пытаться вмешиваться в процесс».

«Мы помогаем Украине в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, бороться с коррупцией, приближаться к стандартам НАТО», — добавил глава организации, отметив, что реформы — это единственный путь движения к будущему членству.

Владимир Зеленский тоже высказался после встречи со Столтенбергом. Он отметил, что сейчас Украине требуется помощь, в том числе от НАТО, который должен приложить дополнительные усилия для обеспечения безопасности в Черном море.

«Наша общая задача — обеспечить стабильность и безопасность в Черноморском регионе, что требует от альянса дополнительных усилий. Мы приветствуем решения альянса, принятые в апреле в Вашингтоне, по поддержке украинских ВМС», — цитирует РИА «Новости» Зеленского.

На это Столтенберг ответил, что после того, как в прошлом году произошел конфликт в Керченском проливе «НАТО увеличивает свое присутствие в Черном море». Он назвал действия России незаконными.