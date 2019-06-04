Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг рассказал, когда Украину пустят в НАТО 

360tv.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: Reuters
Генсек Североатлантического альянса сообщил, что организация сохраняет двери открытыми для Киева, но последний должен достичь высоких стандартов альянса, проводя в стране реформы. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал после встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я призываю РФ»: Генсек НАТО попросил Россию вернуться к выполнению ДРСМД
«НАТО остается приверженной политике открытых дверей, что было подтверждено лидерами. Мы также привержены важному и фундаментальному принципу, что у каждой страны есть суверенное право определять свой путь. Это также касается и Украины», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Генсек подчеркнул, что решение о вступлении в военный альянс может принять только государство, которое стремится к членству в НАТО, и «никакие другие страны не имеют права пытаться вмешиваться в процесс».
«Мы помогаем Украине в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, бороться с коррупцией, приближаться к стандартам НАТО», — добавил глава организации, отметив, что реформы — это единственный путь движения к будущему членству.
Владимир Зеленский тоже высказался после встречи со Столтенбергом. Он отметил, что сейчас Украине требуется помощь, в том числе от НАТО, который должен приложить дополнительные усилия для обеспечения безопасности в Черном море.
«Наша общая задача — обеспечить стабильность и безопасность в Черноморском регионе, что требует от альянса дополнительных усилий. Мы приветствуем решения альянса, принятые в апреле в Вашингтоне, по поддержке украинских ВМС», — цитирует РИА «Новости» Зеленского.
На это Столтенберг ответил, что после того, как в прошлом году произошел конфликт в Керченском проливе «НАТО увеличивает свое присутствие в Черном море». Он назвал действия России незаконными.
360tv.ru: последние новости
Помпео призвал Россию к более активному участию в расследовании крушения Boeing МН17 Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма» Секс, коррупция и «война» с Порошенко. Что известно о новом пресс‐секретаре Зеленкого
Комментарии10
В мире , Украина , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , НАТО , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ультиматум США: Генсек НАТО обратился к России413
Не убедил: в ДНР выдвинули обвинение Зеленскому6
Убийство ребенка полицейскими: в Киеве вышли на митинг28
Выгнали «с концами»: Новый скандал на «России 1»275
Настоящая трагедия: Армения об убийстве спецназовца253
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение