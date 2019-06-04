Климкин предрек Совету Европы утрату доверия

«Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже», — написал глава МИД в Twitter.

Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Украинскому радио» заявил, что Киев призвал международных партнеров голосовать против резолюции профильного комитета ПАСЕ о приглашении российской делегации принять участие в июньской сессии.