Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин предрек Совету Европы утрату доверия 

Rambler News Service + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что возвращение российской делегации в ПАСЕ ослабит позиции Совета Европы.
«Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже», — написал глава МИД в Twitter.
Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Украинскому радио» заявил, что Киев призвал международных партнеров голосовать против резолюции профильного комитета ПАСЕ о приглашении российской делегации принять участие в июньской сессии.
Rambler News Service: последние новости
Помпео призвал Россию активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 Умерла первая леди Израиля Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку после Brexit
В мире , Украина , Павел Климкин , МИД , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»36
США признали преимущество России в космосе1
Настоящая трагедия: Армения об убийстве спецназовца44
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение600
Из-за паспортов: у жителей ДНР хотят отобрать квартиры61
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение