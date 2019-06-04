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Зеленский обсудит способы «давления на агрессора» с лидерами ЕС 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, какие темы будет обсуждать в Брюсселе в рамках встречи с лидерами Европейского союза.
Ссылаясь на данные мониторинговой миссии ООН, президент отметил по состоянию на 1 июня текущего года в ходе конфликта в Донбассе погибли 147 детей.
«98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 000 детей внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей», — уточнил Зеленский.
Он также добавил, что в ходе встреч с европейскими политиками 4 ибня намерен обсудить способы «давления на агрессора».
«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу: как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение», — написал украинский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира на юго-востоке Украины.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3
В мире , Украина , Олег Царев , Владимир Зеленский , ЕС , ООН , Верховная Рада , НАТО , Брюссель
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