Зеленский обсудит способы «давления на агрессора» с лидерами ЕС

Ссылаясь на данные мониторинговой миссии ООН , президент отметил по состоянию на 1 июня текущего года в ходе конфликта в Донбассе погибли 147 детей.

«98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 000 детей внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей», — уточнил Зеленский.

Он также добавил, что в ходе встреч с европейскими политиками 4 ибня намерен обсудить способы «давления на агрессора».

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу: как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение», — написал украинский лидер.