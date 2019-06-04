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Мэй поблагодарила Трампа за высылку дипломатов РФ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила президента США Дональда Трампа за высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Мэй, Британия и США были партнерами в течении последних 75 лет.
Она также добавила, что в течении последних двух лет поддерживала эти дружеские отношения вместе с Трампом.
Мэй подчеркнула, что Лондон и Вашингтон работают вместе над расследования дела об отравлении с Солсбери.
Ранее сообщалось, что МИД России призвал Британию отчитаться по делу Скрипалей.
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В мире , Европа , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , Дональд Трамп , МИД , ГРУ , США , Великобритания
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