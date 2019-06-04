Зеленский прибыл в Брюссель

"Прилетел в Брюссель. Впереди — ряд встреч на высшем уровне", — написал Зеленский в Facebook.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время первого визита в Брюссель задекларирует неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.