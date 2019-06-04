В Лондоне протестующие против визита президента США запустили «Трамп-шар»

Шестиметровый воздушный шар в виде изображенного младенцем президента США Дональда Трампа поднялся в воздух во вторник утром на парламентской площади в центре Лондона.

Акция, ставшая началом серии протестов против госвизита Трампа в Британию, проводится не в первый раз. В июне прошлого года такой же, но чуть меньший "Трамп-шар" поднимался в воздух на том же месте во время рабочего визита Трампа в Соединенное Королевство

Как и в прошлый раз, в этом году активисты, называющие себя антифашистами, при помощи краудфандинга собрали необходимую сумму денег на изготовление шара и покупку гелия для его заправки. В этом году надувной Трамп предстал в уже знакомом образе: одетым в подгузник младенцем с мобильным телефоном в руке.

"Денег собрано достаточно, гелия мы купили достаточно… Шар мы надували чуть более 15 минут, сейчас мы планируем его поднять, подержать в воздухе и спустить на землю. Второй раз он поднимется в воздух около полудня, когда на площади будет собираться митинг", — рассказал РИА Новости один из готовивших шар к полету активистов, представившийся Ником.

Наблюдать за запуском надувного Трампа собрались десятки журналистов и туристов, на площадь подошли и противники Трампа, некоторые из них принесли самодельные плакаты.

"Нельзя терпеть его расизм, нельзя соглашаться с тем, как он себя ведет. Мы не должны принимать его тут", — сказал РИА Новости житель Лондона Дэвис, державший в руках небольшой плакат "Нет расизму".

Пожилая пара из Шотландии приехала в Лондон в дни визита Трампа специально, чтобы принять участие в планирующейся в столице на 11.00 местного времени демонстрации.

"Мы с севера, мы пенсионеры. Конечно, у нас нашлось время, чтобы приехать и высказать свою позицию. Мы против Brexit и против Трампа, так как он продвигает идеи розни, враждебности и нетерпимости. Мы обязательно пойдем на шествие, а сейчас, пока есть время, пришли посмотреть на шар", — поделился Глен, бывший работник региональной системы здравоохранения.

Также на площадь приехали двое молодых людей с тележками из супермаркета, заполненными рулонами туалетной бумаги с портретами Трампа.

"Грязная кампания Дональда Трампа. Америка — первая, вы — вторые. Подходим и берем рулоны, два по цене одного", — начали кричать продавцы. При этом тем, кто подходил и интересовался ценой, бумагу часто отдавали бесплатно.

Импровизированная клетка с человеком, одетым в костюм снежного человека и маску Трампа также, как и в прошлом году, появилась на площади.

"Я Дональд Трамп, дайте мне поесть… Тут и мой друг Борис", — сказал находящийся в клетке "Трамп".

Он размахивал руками и выкрикивал фразы, которыми прославился американский президент. Рядом с клеткой стоял упитанный человек со светлыми волосами, похожий на Бориса Джонсона. На нем был надет костюм арестанта.

"Я хочу стать премьер-министром, я Борис", — представился он, повторяя тембр и интонации настоящего Бориса Джонсона.

"Никаких решений пока не принято", — ответил он на вопрос журналистов о том, что думают в Консервативной партии о его будущем премьерства.

Госвизит президента США в Соединенное Королевство начался в понедельник: Трамп прибыл в Британию со всей семьей утром, после полудня был принят королевой Елизаветой Второй , а вечером он примет участие в большом государственном банкете в Букингемском дворце. На вторник запланированы его переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй , темами которых, в частности, станут скандал вокруг китайской компании Huawei и проблемы изменений климата. Визит носит церемониальный характер.

Визит американского президента в Британию начался со скандала: тот назвал мэра Лондона "законченным неудачником", который "ужасно работает" на своем посту и не может побороть преступность в городе. Запись в Twitter была сделана перед самым приземлением президентского самолета в Соединенном Королевстве.

Представитель мэра Садика Хана назвал твит "детскими оскорблениями, недостойными президента США", а самого Трампа — "наиболее ярким примером растущей крайне правой угрозы, которая подвергает риску базовые ценности, выработанные либеральными демократиями за более чем 70 лет".