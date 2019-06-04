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«Я тоже агент Кремля»: Зеленский выбрал пресс-секретаря 

Рамблер 18 минут назад
Владимир Зеленский выбрал своего пресс-секретаря. Конкурс выиграла известная украинская журналистка Юлия Мендель.
3 июня на брифинге в Киеве Мендель заявила, что ее на прежней работе называли «агентом Кремля». Так же она рассказала, что будет дополнительным элементом коммуникации Зеленского с прессой, потому что президент никогда не отказывает в комментариях.
Журналистке 32 года. Она родилась в Херсонской области, получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Мендель стажировалась за границей в рамках программы THREAD, в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию.
Журналистка работала на украинских телеканалах, писала для украинской версии Forbes и американского журнала Politico. В последние годы сотрудничала с New York Times.
В мире , Фото , Владимир Зеленский , Forbes , New York Times , Киев
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