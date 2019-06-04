«Я тоже агент Кремля»: Зеленский выбрал пресс-секретаря

Владимир Зеленский выбрал своего пресс-секретаря. Конкурс выиграла известная украинская журналистка Юлия Мендель.

3 июня на брифинге в Киеве Мендель заявила, что ее на прежней работе называли «агентом Кремля». Так же она рассказала, что будет дополнительным элементом коммуникации Зеленского с прессой, потому что президент никогда не отказывает в комментариях.

Журналистке 32 года. Она родилась в Херсонской области, получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Мендель стажировалась за границей в рамках программы THREAD, в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию.

Журналистка работала на украинских телеканалах, писала для украинской версии Forbes и американского журнала Politico. В последние годы сотрудничала с New York Times.