Разобраться с Россией: что Вакарчук требует от Зеленского

Лидер украинской партии «Голос» и вокалист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского на законодательном уровне закрепить отношения с Российской Федерацией как «со страной-агрессором». Об этом политик заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я предлагаю и президенту, и его команде, и Верховной раде, наконец, разработать закон, который стал бы регулировать все отношения с Россией как со страной-агрессором», — заявил музыкант.

Вакарчук также выразил мнение, что украинские граждане не понимают, как им вести себя с Россией.

«Нужна целостная политика. Чтобы украинцы понимали, имеют ли они право торговать с РФ или ездить туда на концерты», — заявил он в эфире.

По словам Вакарчука, «двойные стандарты» должны быть искоренены при формировании политики «относительно России». Власть должна взять на себя ответственность, добавил он, а сам вопрос «выходит за рамки общественной дискуссии».

Как сообщает ФАН, накануне Святослав Вакарчук назвал действующий состав Верховной рады «хором, который фальшивит», и играет «в диссонанс» по «старым правилам политики». При этом музыкант положительно оценил команду своей партии «Голос», назвав ее «патриотическим хором людей, которые хотят настоящих перемен».

«Голос» планирует участвовать в предстоящих парламентских выборах в стране. Вакарчук призвал граждан Украины присоединиться к его партии, подчеркнув, что список участников и программа будут сформированы при съезде политической силы.

Вакарчук также рассказал о своем плане решения конфликта в Донбассе, передает НСН. Он заявил, что ждет от украинцев «создание сказки», «настоящей свободной жизни», в которую хотели бы вернуться жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также музыкант призвал не забывать, что по другую сторону линии разграничения тоже живут украинцы, и нельзя считать их людьми «второго сорта».

Двумя неделями ранее Вакарчук прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по диалогу с Россией.

«Референдум — это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ», — сказал Вакарчук.

По его словам, Зеленскому не стоит перекладывать ответственность по диалогу с РФ на народ Украины. Он также добавил, что «настоящий лидер» выходит к людям «с четким решением».

Летом 2018 года Вакарчук обратился к украинцам с призывом бороться с действовавшими на тот момент властями. В интервью украинскому изданию «Обозреватель» музыкант заявил, что киевские власти погрязли в коррупции и недобросовестно исполняют свои служебные обязанности.

Вакарчук отметил, что нечистоплотные чиновники «разъедают Украину как раковая опухоль», и для украинцев настало время заявить: «Хватит!»

Он призвал сограждан «стать охотниками за нечестностью» и «чувствовать страх жертвы, за которой они охотятся». По словам Вакарчука, киевские власти должны знать, что они должны уйти от рычагов управления «многострадальной страной».

«Что характеризует эту систему? Слово «страх». Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех», — подчеркнул Вакарчук.

Святослав Вакарчук уже давно предпринимает шаги в украинском политическом поле — с середины 2000-х годов. При этом Вакарчук не скрывает, что тесно связан с США. В 2015 году Вакарчук закончил обучение в американском Йельском университете по программе «построения сети мировых лидеров». В 2017 году его пригласили учиться и преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.

Группу «Океан Эльзы» Вакарчук организовал еще во время учебы на физика-теоретика, и в конце 1990-х годов окончательно выбрал в качестве основной музыкальную карьеру. Он стал автором музыки и текстов практически ко всем песням коллектива, записал с ней восемь студийных альбомов, участвовал во многих музыкальных фестивалях, выступал на Украине, в России, Белоруссии, на сценах Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. В 2008 году Вакарчук записал свой первый сольный альбом «Вночі».