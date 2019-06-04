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Гражданку России задержали в Одессе за посты в соцсетях 

Lenta.ru + ещё 3 51 минуту назад
Гражданку России 1985 года рождения задержали в аэропорту Одессы во время оформления пассажиров авиарейса Минск — Одесса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, россиянку задержали, поскольку у пограничников имелась информация о ее «информационно-подрывной деятельности в отношении Украины». Из-за ее постов в соцсетях, в которых были «публично выражены сепаратистские взгляды», женщину обвинили в пропагандисткой деятельности против Украины и запретили ей пересекать границу. Кроме того, информация о ней была передана в Службу безопасности Украины (СБУ).
Решение об ограничении въезда россиян на территорию Украины было принято в 2014 году. С 1 марта 2015 года гражданам России для въезда на Украину необходимо иметь при себе загранпаспорт. В апреле 2014 года Киев также ввел ограничения на въезд на территорию Украины для мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничительные меры в отношении этой группы россиян также были введены после инцидента в Керченском проливе.
Кроме того, с октября 2015 года Киев инициировал отмену прямого авиасообщения между Россией и Украиной. Также российским авиакомпаниям было запрещено использовать украинское воздушное пространство для транзитных полетов. Россияне, которые хотят попасть на Украину, пользуются авиарейсами, пролетающими через Белоруссию или другие страны.
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Комментарии3
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , СБУ , Минск
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