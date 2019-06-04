Идиотизм в чистом виде: в «Чернобыле» не нашли темнокожих людей

Британская сценаристка Карла Мэри Свит выразила возмущение тем, что в новом мини-сериале HBO «Чернобыль» не нашлось роли для темнокожих актеров. Высказывание девушки вызвало большой резонанс в сети. Подавляющее число комментаторов нашло ее заявление абсурдным.

Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит была возмущена отсутствием темнокожих актеров в новом хите HBO «Чернобыль».

«Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять темнокожих актеров?» — написала Свит в твиттере.

Девушка заявила, что разочаровали создатели шоу, сделавшие вид, что «темнокожих людей не существует».

Высказывание молодой сценаристки вызвало бурную реакцию в сети.

«О Боже! В СССР? Серьезно?», «История неполиткорректна», «Я заскриню этот бред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить», — написали пользователи твиттера.

Позже Мэри Свит изменила настройки приватности своего аккаунта, закрыв доступ к своим публикациям посторонним людям.

«Невозможно смотреть «Чернобыль» HBO не думая о Дональде Трампе; как и те, кто были в ответе за обреченный российский реактор, он человек среднего интеллекта, несущий ответственность за огромную силу, — экономическую, глобальную, — которую он не понимает», — подчеркнул Кинг.

Автор и создатель сериала Крэйг Мазин ответил на высказывание писателя, поблагодарив его за интерес к проекту. Косвенно он подтвердил догадку фантаста — сериал действительно подразумевает и события на современной политической арене.

«Во-первых, мне очень приятно, что вы смотрите. Во-вторых, мне очень приятно, что вы смотрите так внимательно. Не то, чтобы были какие-либо сомнения», — написал Мазин.

Продюсер Холли Соренсен , также читающая Кинга, пользуясь случаем случаем спросила у Мазина о том, что он думает о сторонниках Трампа, которые считают сериал «приговором для Демократов».

«Их вера в Трампа всегда будет вознаграждаться. Это их момент блистать», — ответил он.

Стоит отметить, что о «Чернобыле» уже высказался последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев . В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он сказал, что еще не успел посмотреть шоу, но намерен сделать это в ближайшее время.

«Нет, не видел. Обязательно постараюсь посмотреть», — сказал Михаил Сергеевич.

Украинский политолог Михаил Павлив в свою очередь раскритиковал самый популярный в истории сериал.

Согласно Павливу, выжившие ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также потомки основных «фигурантов» событий 1986 года могли бы подать иск о защите чести и достоинства.

«Уж не знаю, тут юристы лучше разберутся к кому, к HBO или к сценаристам, или режиссерам сериала «Чернобыль». Авторы этой дорогостоящей агитки опорочили имена и память тысяч людей спасших нас всех от последствий самой страшной техногенной катастрофы в истории», — приводит слова политолога SM News.

Находясь меньше месяца в эфире, «Чернобыль» сумел обойти куда более масштабных конкурентов и занять первое место в рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей» сетевой базы iMDB, оставив позади «Игру престолов», «Планету Земля», «Брат­­ьев по оружию», а также «Во все тяжкие».

Сериал также прокомментировали участники ликвидации последствий катастрофы из Екатеринбурга.

«Я никогда не считал ни себя, ни друзей, с которыми мы работали на месте аварии, героями. Если бы мы были там вдвоем, или если бы там была только наша рота… Но в ликвидации участвовали порядка 800 тысяч человек! Какие же мы герои? Мы были военнообязанные, выполняли спецзадание. Это была наша война. Но после того, как я посмотрел сериал, я задумался о том, что каждый из нас сделал вклад в великое дело. У меня даже самооценка повысилась», — цитирует инженера Олега Соломеина портал E1.ru.

Соломеин принимал участие в зачистке зоны отчуждения в Припяти. Он оценил реалистичность снятых в Латвии сцен, действие которых разворачивается в знакомых ему местах.