Депутат Рады объяснил сходство Порошенко с наркоманом

"МВФ поставил нашу страну на первое место по коррупции, по режиму ушедшего Порошенко. За время этого Порошенко, которого назвали самым большим коррупционером и вором, ему давали деньги. Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет? Если вы назвали вором его, значит, он либо украдет, либо вы делитесь", — сказал парламентарий.

Он также посетовал, что условия кредита, которые МВФ поставил Украине, загнали граждан страны в "беспросветную нищету".

"Польше вы дали 86 миллиардов долларов. Без условий убить пенсионеров, вырубить свой лес, без всяких условий — для развития страны. И она стала локомотивом. Мы воюющая страна, вы все время рассказываете о том, что мы находимся на острие истории, защищаем европейскую цивилизацию. Вы нам дали пять (миллиардов долларов. — Прим. ред.) под громадные проценты", — заключил Рабинович.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.