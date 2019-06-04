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Депутат Рады объяснил сходство Порошенко с наркоманом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Международный валютный фонд (МВФ) называл экс-президента Украины Петра Порошенко вором, но все равно давал ему деньги, как "наркоману дозу", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"МВФ поставил нашу страну на первое место по коррупции, по режиму ушедшего Порошенко. За время этого Порошенко, которого назвали самым большим коррупционером и вором, ему давали деньги. Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет? Если вы назвали вором его, значит, он либо украдет, либо вы делитесь", — сказал парламентарий.
Он также посетовал, что условия кредита, которые МВФ поставил Украине, загнали граждан страны в "беспросветную нищету".
"Польше вы дали 86 миллиардов долларов. Без условий убить пенсионеров, вырубить свой лес, без всяких условий — для развития страны. И она стала локомотивом. Мы воюющая страна, вы все время рассказываете о том, что мы находимся на острие истории, защищаем европейскую цивилизацию. Вы нам дали пять (миллиардов долларов. — Прим. ред.) под громадные проценты", — заключил Рабинович.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.
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Комментарии1
В мире , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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