МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов

Свой первый зарубежный визит новый президент Украины Владимир Зеленский совершит на текущей неделе в Брюссель . Он намерен проинформировать руководство ЕС и НАТО о ситуации на востоке Украины и обменяться мнениями с лидерами европейских институтов относительно дальнейших ключевых реформ в стране.

Отвечая на вопрос, может ли Украина рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от Евросоюза, Чижов сказал: "Не исключено".

Однако пока главным каналом получения денег для Украины все-таки является не Евросоюз, а МВФ, который дал Киеву "соответствующие авансы".

А дальше все будет зависеть от тех реформ, которые обязался реализовать, но так и не реализовал Петр Порошенко , и которые унаследовал как свою программу Владимир Зеленский. При том понимании, что отказ от этих реформ, по-видимому, перекроет канал финансовой поддержки как от МВФ, так и от ЕС.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров исполнения программы кредитования.

Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь.

Оказывает поддержку Украине и ЕС. Однако продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является одним из условий получения Киевом второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме 500 миллионов евро, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в конце мая.