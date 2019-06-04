Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кассиры выдавали чеки с расистскими оскорблениями 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Американская сеть магазинов Smoothie King по продаже по продаже свежевыжатых соков и смузи, заявила о временном закрытии двух своих торговых точек после того, как кассиры использовали расовые оскорбления в чеках для описания клиентов. Об этом сообщает New York Post.
Об инциденте стало известно после того, как покупатель из Кореи Тони Чой (Tony Choi) опубликовал в фотографию чека, в котором вместо имени мужчины было указано имя гонконгского, китайского и американского актера Джеки Чана. «В магазине решили, что написать "Джеки Чан" вместо моего имени — это очень забавно, однако я нахожу это оскорбительным. Трое сотрудников не переставали смеяться. Я сталкиваюсь с расизмом постоянно, и сегодня я сдержал свою злость, чтобы мои дети не поняли, что там произошло», — написал Чой в Facebook.
На расовые оскорбления со стороны сотрудников Smoothie King пожаловалась также пользовательница Twitter KashKeey. Она опубликовала снимок чека, выданный ее тете, в котором кассиры назвали женщину «ниггером».
Руководство сети магазинов заявило, что работники, использовавшие расистские оскорбления, были уволены. «Мы проявляем абсолютную нетерпимость к любым неуважительным действиям по отношению к клиентам, и мы предприняли немедленные и решительные действия», — заявили в компании, добавив, что магазины, в которых произошли данные инциденты будут закрыты до тех пор, пока сотрудники не пройдут полное обучение по стандартам сети.
Последние новости
Команда Зеленского назвала исходную позицию для решения вопросов по Крыму Установлена личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Евросоюз решил продлить санкции против России
Комментарии
В мире , Общество , Джеки Чан , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вопиющий акт»: ЧП с дипломатом РФ займутся в ООН
«Я дам вам свой»: что Зеленский пообещал Кучме23
Для удобства родителей: Школьников ждут изменения
Родителей заставят платить больше
Успешно приводнился: Dragon вернулся на Землю
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение