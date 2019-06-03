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США одобрили поставки F-16 в Болгарию 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo / Matt York
США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.
Продажу одобрил госдепартамент, который оценивает политические риски подобных сделок. Он пришел к выводу, что продажа самолетов "будет способствовать задачам внешней политики и национальной безопасности США, поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США".
Болгария хочет купить восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72, 10 двигателей к ним, 10 коммуникационных систем, а также другое оборудование и боеприпасы.
Одобрение сделки властями США не значит, что она обязательно состоится. Переговоры ведут правительство Болгарии и производитель самолетов Lockheed Martin.
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В мире , Армия , Оружие , Пентагон , Госдеп США , НАТО , Болгария , США
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