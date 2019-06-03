В Сербии рассказали о здоровье пострадавшего в Косове россиянина

Сотрудник ООН Михаил Краснощёков, пострадавший от действий силовиков в Косове, успешно идёт на поправку в медицинском учреждении в Белграде. Об этом сообщили в Минобороны Сербии. Россиянина в больнице посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин , посол Александр Чепурин и председатель Скупщины Сербии Майя Гойкович и министр обороны страны Александр Вулин. «Они убедились, что российский дипломат успешно выздоравливает, после того, как в ходе акции полиции самопровозглашённого Косово на прошлой неделе получил тяжёлые травмы. Вмешательством в ВМА исправлен перелом скуловой кости, остановлено распространение осложнений на ткани мозга и костей, а также на глаз», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич посетил россиянина в больнице. 28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.