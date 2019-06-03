Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с Саакашвили 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
Владимир Зеленский допускает сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в понедельник в эфире телеканала NewsOne.
"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться",
— ответил Стефанчук на вопрос о том, может ли Саакашвили присоединиться к команде Зеленского.
Стефанчук добавил, что команда нового президента еще формируется.
"Мы будем привлекать как можно больше интересных людей. У нас основное требование — это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы", — пояснил он.
Михаил Саакашвили вернулся на Украину в среду. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской области украинское гражданство, которого его лишил президент Петр Порошенко в 2017 году. Саакашвили находился на Украине с 2015 года.
ТАСС: последние новости
Помпео заявил, что Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17 Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Верховная Рада , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я дам вам свой»: что Зеленский пообещал Кучме3
Гибель MH17: Помпео обратился к России с призывом104
СК работает: отец убитого спецназовца сделал заявление63
Названо условие возвращения России в ПАСЕ135
Умер в больнице: пьяные полицейские застрелили ребенка28
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение