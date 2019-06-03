Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с Саакашвили

"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться",

— ответил Стефанчук на вопрос о том, может ли Саакашвили присоединиться к команде Зеленского.

Стефанчук добавил, что команда нового президента еще формируется.

"Мы будем привлекать как можно больше интересных людей. У нас основное требование — это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы", — пояснил он.