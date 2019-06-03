Трамп не узнал подарок, который год назад подарил королеве Великобритании

По данным агентства, во время визита Трампа в Букингемский дворец королева подвела его к оловянной статуэтке лошади, которую он подарил монарху во время прошлогоднего визита в Лондон. Когда у президента спросили, узнает ли он эту статуэтку, Трамп ответил, что нет. Нокс, по его словам, в этот момент отметил, что «одна лошадь так похожа на другую».

При этом, как утверждает директор коллекции, супруга президента узнала подарок, преподнесенный королеве.

Нокс обратил внимание на то, что Трамп сразу же указал на находящийся во дворцовой экспозиции кусочек желтой клетчатой шотландской ткани, принадлежавшей роду матери американского лидера.

«Это мой твид», — заметил президент США.

Дональд Трамп 3 июня прибыл в Великобританию по приглашению королевы с государственным визитом, который завершится 5 июня.