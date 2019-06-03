Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН

Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности , назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.

Согласно графику заседаний СБ ООН, обсуждение работы миротворческой миссии в Косово состоится 10 июня в первую половину дня, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека доложит Совбезу об этой ситуации», — сказал дипломат.

Напомним, российский дипломат, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков 28 мая получил тяжелые травмы во время операции полиции Косово на севере края и в Метохии.

Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград.