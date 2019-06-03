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Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
Согласно графику заседаний СБ ООН, обсуждение работы миротворческой миссии в Косово состоится 10 июня в первую половину дня, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека доложит Совбезу об этой ситуации», — сказал дипломат.
Напомним, российский дипломат, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков 28 мая получил тяжелые травмы во время операции полиции Косово на севере края и в Метохии.
Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград.
Позже власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата. В ООН заявили о незаконности этих действий со стороны Приштины. Госдума обвинила Косово в полном пренебрежении международным правом.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Совбез ООН , ООН , Госдума , ИТАР-ТАСС , Кувейт
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