Трамп поделился впечатлениями от встречи с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп заявил, что лондонская часть его визита в Великобританию проходит очень хорошо. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Haven’t seen any protests yet, but I’m sure the…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

По его словам, отношения Соединенных Штатов и Великобритании очень крепки, о чем свидетельствуют огромные толпы доброжелателей и просто людей, любящих США, на улицах британской столицы.

"Лондонская часть поездки проходит очень хорошо. Королева (Великобритании Елизавета II. — "Газета.Ru") и вся королевская семья были фантастическими", — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что не видел на улице акций протеста против него, но не исключил, что "фейковые новости" будут изо всех стараться их найти.

Кроме того, Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки между Вашингтоном и Лондоном, как только Великобритания "избавится от оков".

Ранее сообщалось, что Елизавета II подарила Трампу книгу Черчиля.