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Трамп поделился впечатлениями от встречи с Елизаветой II 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что лондонская часть его визита в Великобританию проходит очень хорошо. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, отношения Соединенных Штатов и Великобритании очень крепки, о чем свидетельствуют огромные толпы доброжелателей и просто людей, любящих США, на улицах британской столицы.
"Лондонская часть поездки проходит очень хорошо. Королева (Великобритании Елизавета II. — "Газета.Ru") и вся королевская семья были фантастическими", — написал Трамп.
Американский лидер добавил, что не видел на улице акций протеста против него, но не исключил, что "фейковые новости" будут изо всех стараться их найти.
Кроме того, Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки между Вашингтоном и Лондоном, как только Великобритания "избавится от оков".
Ранее сообщалось, что Елизавета II подарила Трампу книгу Черчиля.
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Комментарии
В мире , США , Елизавета II , Дональд Трамп , Газета.Ru , Великобритания
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