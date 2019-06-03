Трамп рассказал о выводе российских военных специалистов из Венесуэлы

Россия уведомила США о выводе большей части военных специалистов из Венесуэлы . Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Ранее 3 июня Москва опровергала отзыв своих специалистов из Венесуэлы.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Мадуро.