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Трамп рассказал о выводе российских военных специалистов из Венесуэлы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Россия уведомила США о выводе большей части военных специалистов из Венесуэлы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Ранее 3 июня Москва опровергала отзыв своих специалистов из Венесуэлы.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Мадуро.
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В мире , Войска , США , Николас Мадуро , Венесуэла
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