Зеленский подготовил план «возвращения Крыма»

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Зеленский везёт в Брюссель план «возвращения Крыма» 

News.ru + ещё 5 5 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Брюссель представит план «возвращения Крыма». Новую стратегию властей Киева предполагается обсудить с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО.
Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1.
"Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определённое решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы", — добавила Мендель.
По её словам, позиция Киева по поводу принадлежности Крыма не менялась. Зеленского ждут в Брюсселе 4 июня.
Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечении первых 100 дней работы на своём посту. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. По её словам, к тому времени «уже будут наработаны какие-то определённые результаты».
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Комментарии254
В мире , Видео , Конфликты , Украина , cанкции , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Брюссель , Киев , Республика Крым
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