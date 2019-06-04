Зеленский подготовил план «возвращения Крыма»

Зеленский везёт в Брюссель план «возвращения Крыма»

Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1.

"Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определённое решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы", — добавила Мендель.

По её словам, позиция Киева по поводу принадлежности Крыма не менялась. Зеленского ждут в Брюсселе 4 июня.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечении первых 100 дней работы на своём посту. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. По её словам, к тому времени «уже будут наработаны какие-то определённые результаты».