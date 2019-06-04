Зеленский представит план «возвращения Крыма» 

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель планирует обсудить варианты возвращения Крыма с чиновниками Евросоюза и представителями Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
«Не думайте, что Зеленский забыл про Крым. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — отметила чиновница.
По её словам, позиция правительства Украины относительно вопроса, кому принадлежит полуостров, не изменилась.
«Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы», — подчеркнула Мендель.
Поездка Владимира Зеленского в Брюссель, которая станет первым визитом за рубеж в качестве главы государства, запланирована на 4 июня. Президент Украины планирует встретиться с чиновниками Евросоюза и представителями НАТО, чтобы обсудить «стратегию возвращения полуострова».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция российских властей в отношении принадлежности полуострова давно сформирована, поскольку «Крым — это один из регионов России».