Зеленский представит план «возвращения Крыма»

«Не думайте, что Зеленский забыл про Крым. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — отметила чиновница.

По её словам, позиция правительства Украины относительно вопроса, кому принадлежит полуостров, не изменилась.

«Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы», — подчеркнула Мендель.

Поездка Владимира Зеленского в Брюссель, которая станет первым визитом за рубеж в качестве главы государства, запланирована на 4 июня. Президент Украины планирует встретиться с чиновниками Евросоюза и представителями НАТО, чтобы обсудить «стратегию возвращения полуострова».