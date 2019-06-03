Правозащитник сообщил о миллионах, поступивших на счет Фонда Марии Бутиной

Уже 12 млн рублей поступило на счет благотворительного Фонда Марии Бутиной, которую в США приговорили к полутора годам тюрьмы за деятельность, якобы угрожающую американской нацбезопасности.

Как рассказал газете «Известия» помогающий семье россиянки правозащитник Александр Ионов , большая часть этих денег будет направлена на погашение задолженности перед американскими адвокатами, которая составляет 43 млн рублей.

Изначально долг россиянки достигал 50 млн рублей, однако сторона защиты в итоге согласилась на снижение суммы.

«Адвокаты пошли навстречу, и нам удалось реструктуризировать долг. Его общая сумма — 43 млн рублей», — сообщил изданию Ионов.

Он также выразил надежду на то, что задолженность удастся погасить в течение четырех-пяти месяцев по мере поступления денег на счет благотворительного фонда.

По словам правозащитника, процесс перечисления денег из России в США трудный и занимает немало времени.

Ранее Бутина обратилась к соотечественникам с просьбой помочь ей оплатить американских адвокатов. Она также сообщила, что ее защита подала апелляцию на решение суда.

Как ранее писал «Ридус», в апреле нынешнего года суд американского округа Колумбия признал 30-летнюю россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ » и приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы.

Бутина призналась, что действительно не регистрировалась как иностранный агент, нарушив тем самым американское законодательство, но при этом она отвергла все обвинения в сотрудничестве с российской разведкой. Позже стало известно, что после отбытия срока Бутина выйдет на свободу 5 ноября нынешнего года.