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Правозащитник сообщил о миллионах, поступивших на счет Фонда Марии Бутиной 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уже 12 млн рублей поступило на счет благотворительного Фонда Марии Бутиной, которую в США приговорили к полутора годам тюрьмы за деятельность, якобы угрожающую американской нацбезопасности.
Как рассказал газете «Известия» помогающий семье россиянки правозащитник Александр Ионов, большая часть этих денег будет направлена на погашение задолженности перед американскими адвокатами, которая составляет 43 млн рублей.
Изначально долг россиянки достигал 50 млн рублей, однако сторона защиты в итоге согласилась на снижение суммы.
«Адвокаты пошли навстречу, и нам удалось реструктуризировать долг. Его общая сумма — 43 млн рублей», — сообщил изданию Ионов.
Он также выразил надежду на то, что задолженность удастся погасить в течение четырех-пяти месяцев по мере поступления денег на счет благотворительного фонда.
По словам правозащитника, процесс перечисления денег из России в США трудный и занимает немало времени.
Ранее Бутина обратилась к соотечественникам с просьбой помочь ей оплатить американских адвокатов. Она также сообщила, что ее защита подала апелляцию на решение суда.
Как ранее писал «Ридус», в апреле нынешнего года суд американского округа Колумбия признал 30-летнюю россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы.
Бутина призналась, что действительно не регистрировалась как иностранный агент, нарушив тем самым американское законодательство, но при этом она отвергла все обвинения в сотрудничестве с российской разведкой. Позже стало известно, что после отбытия срока Бутина выйдет на свободу 5 ноября нынешнего года.
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В мире , США , Александр Ионов , Правительство РФ , Ридус , газета "Известия"
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