Премьер Италии пригрозил уйти в отставку

Глава коалиционного правительства Профессор Джузеппе Конте выдвинул ультиматум вице-премьерам возглавляемого им Кабмина Маттео Сальвини и Луйиджи ди Майо, которые по совместительству возглавляют партии "Лига" и Движение "5 звезд".

"Если от них (ред. : Сальвини и Ди Майо) не последуют четкие объяснения, я буду вынужден подать в отставку. Лично я готов продолжать работу, но одному мне это не удастся. Две политические силы, входящие в правительство, должны отдавать себе отчет, в каком направлении двигаться",

— пояснил премьер, который опасается, что напряженные и "конфликтные" отношения внутри коалиции не позволят правительству эффективно выполнять свои функции и довести до конца намеченные реформы.

При этом Конте не стал озвучивать никаких крайних сроков, выразив надежду, что вопрос разрешится в "ближайшие дни".