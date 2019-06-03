Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу

Зеленский заявил о новых решениях по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть «конкретные предложения и новые решения», касающиеся урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает РИА Новости.
Трамп оскорбил мэра Лондона
Президент США Дональд Трамп, прибывающий в Великобританию, раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, который ранее выступал против визита.
СМИ сообщили об уходе российских военных из Венесуэлы
Россия отозвала из Венесуэлы большую часть специалистов, которые занимались подготовкой местных военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к российскому Минобороны.
Яценюк сбежал за границу
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк сбежал из страны вместе с семьей, пишут украинские СМИ. В публикациях отмечается, что у многих членов его семьи есть американское гражданство, а жена Яценюка является гражданкой Вануату. По версии журналистов, у политика также должен быть паспорт Вануату, куда он, предположительно, и уехал.
Санкции США признали вредными для Европы
Экономические санкции США против третьих стран бьют прежде всего по компаниям Евросоюза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Нищета стучится в дверь: россиянам урезали зарплаты
Газета.ru
Около 20% россиян почувствовали снижение зарплат за прошедший год, согласно опросу РАНХиГС. Росстат, наоборот, рапортует о повышении зарплат — что не мешает реальным доходам населения падать уже пятый год подряд.
Отмаялись: как будем отдыхать в июне
Газета.Ru
Следующая рабочая неделя будет короткой. Рабочий день 11 июня — сокращенный, а 12 июня — выходной в честь Дня России, напомнил Роструда. При этом количество праздничных дней в целом за год не изменится — и показатели ВВП не снизятся.
Маткапитал предложили тратить на покупку автомобиля
News.ru
Использование материнского капитала хотят расширить. Средства могут разрешить тратить на покупку автомобиля. Авторы законопроекта предлагают оформлять машину в собственность ребёнка, на которого эти деньги и выдавались.
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
50 из 85 российских регионов не выполнили майские указы президента 2012 года по повышению зарплаты среднему и младшему медперсоналу.