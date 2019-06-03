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Володин посетил Краснощекова в больнице Белграда 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Сербию в понедельник посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Спикер пожелал россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки. "Необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косова, — сказал глава нижней палаты парламента РФ. — И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу".
"Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг", — подчеркнул он.
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В мире , Конфликты , Политика , Вячеслав Володин , ООН , Госдума , Сербия
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