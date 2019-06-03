Володин посетил Краснощекова в больнице Белграда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Сербию в понедельник посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Спикер пожелал россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки. "Необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косова, — сказал глава нижней палаты парламента РФ. — И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу".