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Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель 

РИА Новости + ещё 11 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель является дипломатической встречей, она не принесет изменений в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель на встречи с лидерами ЕС.
"Поездка Зеленского в Брюссель — это дипломатическая встреча, которая не даст никаких изменений в вопросе по Донбассу", — заявила Савченко в эфире украинского телеканала Newsone во вторник.
По ее словам, президент не сделал новых заявлений в ходе своего визита. "Мы ничего нового от Зеленского не услышали. Такие разговоры и выступления мы уже наблюдали от Петра Порошенко (экс-президента Украины — ред.). Я не увидела ничего свежего… У нас есть все шансы, что ничего из того, что было сказано в Брюсселе, не будет реализовано. Я не думаю, что Европа как-то изменилась для того, чтобы вести свою политическую политику в ключе поддержки Украины", — добавила депутат Рады.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
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В мире , Украина , Антон Волошин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , ЕС , Верховная Рада , ВГТРК , Брюссель
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