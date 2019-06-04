Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель является дипломатической встречей, она не принесет изменений в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель на встречи с лидерами ЕС.
"Поездка Зеленского в Брюссель — это дипломатическая встреча, которая не даст никаких изменений в вопросе по Донбассу", — заявила Савченко в эфире украинского телеканала Newsone во вторник.
По ее словам, президент не сделал новых заявлений в ходе своего визита. "Мы ничего нового от Зеленского не услышали. Такие разговоры и выступления мы уже наблюдали от Петра Порошенко (экс-президента Украины — ред.). Я не увидела ничего свежего… У нас есть все шансы, что ничего из того, что было сказано в Брюсселе, не будет реализовано. Я не думаю, что Европа как-то изменилась для того, чтобы вести свою политическую политику в ключе поддержки Украины", — добавила депутат Рады.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.