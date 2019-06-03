Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский президент Леонид Кучма прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского снова назначить его представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает "Украинская правда".
По словам Кучмы, в настоящее время у него есть возможность действительно поработать на благо Украины.
"…у меня есть возможность в группе, созданной в Нормандском формате, сделать этот вклад", — заявил Кучма.
Он добавил, что в прошлом выступал в роли "свадебного генерала".
Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский заявил о новых решениях по конфликту в Донбассе Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу Сербия не будет вводить санкции против России
В мире , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского8
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление64
Ассанжа передумали арестовывать5
Не признают Крым: Европа продлевает санкции118
Чёрный дым: В московском метро произошло ЧП20
Видео
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
09:34
Ассанжа передумали арестовывать
В мире
01:08
Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову
Украина В мире
02:20
Умер Владимир Горевой
Общество
02:15
Не признают Крым: Европа продлевает санкции
Политика В мире
02:19
«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России
Европа В мире
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение