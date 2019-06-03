Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

По словам Кучмы, в настоящее время у него есть возможность действительно поработать на благо Украины.

"…у меня есть возможность в группе, созданной в Нормандском формате, сделать этот вклад", — заявил Кучма.

Он добавил, что в прошлом выступал в роли "свадебного генерала".

Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.