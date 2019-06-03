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В Киеве рассказали о реакции Зеленского на снос памятника Жукова в Харькове 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила снос памятника маршалу Жукову в Харькове следствием непродуманной и несовершенной гуманитарной политики на Украине последних лет.
Мендель подчеркнула, что украинский закон требует переименования и сноса памятников советским деятелям, однако делает исключение для исторических персон, связанных с "изгнанием нацистов" из Украины.
"Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же как с переименованием проспекта — присутствует", —
написала представитель украинского президента в фейсбуке.
По словам Мендель, решение "спорной" ситуации Зеленский предложил оставить на усмотрение местных властей.
"Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной громаде. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", — заявила пресс-секретарь украинского президента.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта. В России резко осудили произошедшее. В частности, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал случившееся примером так называемого "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года и "абсолютным, пещерным варварством".
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Киев , Харьков
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