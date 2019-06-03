В Киеве рассказали о реакции Зеленского на снос памятника Жукова в Харькове

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила снос памятника маршалу Жукову в Харькове следствием непродуманной и несовершенной гуманитарной политики на Украине последних лет. Мендель подчеркнула, что украинский закон требует переименования и сноса памятников советским деятелям, однако делает исключение для исторических персон, связанных с "изгнанием нацистов" из Украины. "Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же как с переименованием проспекта — присутствует", — написала представитель украинского президента в фейсбуке По словам Мендель, решение "спорной" ситуации Зеленский предложил оставить на усмотрение местных властей. "Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной громаде. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", — заявила пресс-секретарь украинского президента. В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта. В России резко осудили произошедшее. В частности, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал случившееся примером так называемого "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года и "абсолютным, пещерным варварством".