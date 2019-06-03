В Польше призвали нормализовать отношения с Россией

Варшаве вполне можно восстановить отношения с Москвой , урегулировав ситуацию с расследованием крушения президентского Ту-154 под Смоленском ; это не должно никак навредить польско-украинским отношениям, считает обозреватель Ежи Хащинский.

Он отмечает, что каждая новая правящая группа в Польше пыталась улучшить отношения с Россией , но, как правило, это заканчивалось неудачей. Но нынешнее польское правительство делает это позже всех, в конце своего четырехлетнего срока. Ни у кого ранее не было таких плохих отношений с Москвой — они вообще едва ли существуют, пишет Хащинский на портале Rzeczpospolita.

Также Польша сделала жест, проголосовав за восстановление прав России на членство в СЕ. Этот шаг вызвал критику в Польше — например, эксперт аналитического центра Катажина Пельчинская-Наленч выразила обеспокоенность в связи с тем, что это может означать конец отношений Варшавы с Киевом, пишет Хащинский. Он напоминает, что сама Пельчинская-Наленч в бытность заместителем министра иностранных дел посетила Москву — в 2014 году, когда начались события в Донбассе. Тогда она заявила, что ее «пребывание в России не противоречило политике Польши по Украине», напомнил обозреватель.

Он призвал восстановить дипломатическое сотрудничество с Россией. В частности, он предлагает говорить с Москвой об организации мероприятий к 10-летию смоленской катастрофы. По его словам, это не имеет никакого отношения к политике Варшавы относительно действий России на Украине.

Хащинский напоминает, что Польша является ярым противником строительства «Северного потока — 2», который является «вредным для Украины».

«Ситуация на Украине сейчас немного изменилась, команда нового президента Владимира Зеленского сама рассматривает возможность переговоров с Россией. Если все закончится провалом и усилением агрессии, то робкие попытки контакта с Москвой можно остановить», — пишет Хащинский.