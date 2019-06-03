Ассанжа передумали арестовывать

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Отказали прокуратуре: В Швеции не захотели заочно арестовывать Ассанжа 

Рамблер 48 минут назад
Окружной суд шведской Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам судьи, ведущий процесс, заочный арест Ассанжа представляется «непропорциональной мерой», поскольку сейчас он отбывает заключение в Великобритании. В Швеции основателя Wikileaks обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Адвокат Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил на суде, что его подзащитный с разрешения властей Великобритании может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием.
Прокурор Ева-Мари Перссон требовала ареста Ассанжа, чтобы запросить его экстрадицию из Великобритании. Она заявила, что расследование будет продолжаться несмотря на решение суда.
В начале мая Ассанж был приговорен в Лондоне к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Экстрадиции основателя Wikileaks добиваются Швеция и США. В США он обвиняется в шпионаже, ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Комментарии5
В мире , Видео , Генпрокуратура РФ , Wikileaks , Швеция
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