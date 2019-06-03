Мэр Харькова Геннадий Кернес в беседе с РИА ФАН объяснил свой призыв провести прямые переговоры между Украиной и Россией. По его словам, провести диалог с Россией хочет само украинское население.
«Сейчас есть запрос у украинского населения на такие переговоры, на диалог Украины с Россией», — отметил градоначальник Харькова.
Он добавил, что властям Незалежной следует прислушаться к мнению социума, однако речи о безусловной и острой необходимости в диалоге с Москвой не идет.
Ранее с предложением начать переговоры с Россией выступила лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Об этом также заявлял новый украинский лидер Владимир Зеленский.