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Мэр Харькова объяснил призыв к прямым переговорам Украины с Россией 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мэр Харькова Геннадий Кернес в беседе с РИА ФАН объяснил свой призыв провести прямые переговоры между Украиной и Россией. По его словам, провести диалог с Россией хочет само украинское население.
«Сейчас есть запрос у украинского населения на такие переговоры, на диалог Украины с Россией», — отметил градоначальник Харькова.
Он добавил, что властям Незалежной следует прислушаться к мнению социума, однако речи о безусловной и острой необходимости в диалоге с Москвой не идет.
Ранее с предложением начать переговоры с Россией выступила лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Об этом также заявлял новый украинский лидер Владимир Зеленский.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Геннадий Кернес , РИА ФАН , Харьков
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