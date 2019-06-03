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Житель Эдинбурга нашел шахматную фигуру работы средневековых мастеров 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице Шотландии найдена фигура ладьи из шахматного набора с острова Льюис. Комплект был изготовлен норвежскими мастерами в период между 1150 и 1200 годом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на британские СМИ.
Отмечается, что эта фигура считалась потерянной. Ее приобрел в 60-х годах прошлого века за пять фунтов торговец антиквариатом. После его смерти фигурку забрала дочь и на протяжении многих лет хранила в специальном мешочке. По словам ее сына, женщина считала, что ладья обладает волшебными свойствами, поэтому крайне редко извлекала ее на свет. По оценке экспертов, стоимость фигуры может достигать одного миллиона фунтов.
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