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В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на государственные службы, ответственные за этот вопрос.
Речь идет о тех несовершеннолетних, кто прибыл в страну без сопровождения взрослых. В основном пропавшие были выходцами из тех стран, уроженцы которых обычно не получают вид на жительство в Нидерландах: 325 были выходцами из Марокко, 190 — из Алжира, 167 малолетних приехали из Афганистана. 114 исчезнувших детей были из Сирии, еще столько же — из Эритреи. Они, напротив, могли бы претендовать на проживание в стране.
Некоторая часть из них наверняка отправилась к своим семьям в соседних Германии, Бельгии и Франции, однако правозащитники полагают, что многие дети могли попасть в руки преступникам и стать жертвами эксплуатации.
Как сообщает издание, многие подростки родом из Марокко в Нидерландах связываются с преступными организациями, которые используют их для магазинных краж, а несовершеннолетних девочек, возможно, втягивают в проституцию. Также известно, что среди них встречаются зависимые от аптечного транквилизатора Клоназепама.
О подобных случаях сообщалось в 2017 году: тогда немецкий телеканал ZDF рассказал о том, что в качестве сутенеров выступают охранники центров временного содержания беженцев в Германии.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Алжир , Марокко , Нидерланды
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