На Украине завели дело против главы ГБР

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении директора украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Об этом пишет «112 Украина» со ссылкой сообщение пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко , которое он опубликовал на своей странице в Facebook

Производство связано с возможными нарушениями Трубы при увольнении четырёх руководителей подразделений ГБР.

Отмечается, что 31 мая в Генпрокуратуру поступило соответствующее заявление от главы Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной.

В заявлении указывается, что Труба совершил ряд уголовных преступлений, а именно: умышленно не выполнил решение суда, которым ему запрещено единолично без согласования с первым замом и замом выполнять определённые полномочия (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса); совершил служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК); злоупотребил властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК); разгласил данные досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК).