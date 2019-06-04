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Трамп отреагировал на протесты в Лондоне 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что видел в Лондоне только один "маленький протест". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я услышал про протесты и спросил: где они?", — сказал Трамп.
По его словам, он не видел крупных протестных акций в столице Великобритании.
Он также добавил, что заметил один протест, который был "очень маленьким".
Трамп подчеркнул, что сообщения о протестах против него являются "фейк ньюз".
Ранее сообщалось, что в Лондоне британцы, недовольные приездом Трампа, надули огромный шар "малыш Трампа".
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В мире , США , Дональд Трамп
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