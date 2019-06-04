Трамп отреагировал на протесты в Лондоне 

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел в Лондоне только один "маленький протест". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я услышал про протесты и спросил: где они?", — сказал Трамп.
По его словам, он не видел крупных протестных акций в столице Великобритании.
Он также добавил, что заметил один протест, который был "очень маленьким".
Трамп подчеркнул, что сообщения о протестах против него являются "фейк ньюз".
Ранее сообщалось, что в Лондоне британцы, недовольные приездом Трампа, надули огромный шар "малыш Трампа".