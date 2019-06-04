Трамп отреагировал на протесты в Лондоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел в Лондоне только один "маленький протест". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я услышал про протесты и спросил: где они?", — сказал Трамп.

По его словам, он не видел крупных протестных акций в столице Великобритании.

Он также добавил, что заметил один протест, который был "очень маленьким".

Трамп подчеркнул, что сообщения о протестах против него являются "фейк ньюз".

Ранее сообщалось, что в Лондоне британцы, недовольные приездом Трампа, надули огромный шар "малыш Трампа".